2020/07/09 | 23:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائمّقام الفاو للمربد : ضعف بالأنترنت نتيجة عطل بالمنظومة وهناك مماطلة بإصلاحه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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