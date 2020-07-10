2020/07/10 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد –الزمان اعلنت هيئة الاعلام والإتصالات في العراق اليوم ، توضيحات تفصيلية بشأن قرار مجلس الوزراء الأخير في تمديد تراخيص عمل شركات الاتصال في العراق لثماني سنوات مقابل دفع 50% من الديون المترتبة بذمتها.
وذكر بيان للهيئة انه “في ضوء الجدل الدائر هول تمديد تراخيص عمل شركات الاتصالات المتنقلة، العاملة في العراق، تودّ هيئة الاعلام […]
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وذكر بيان للهيئة انه “في ضوء الجدل الدائر هول تمديد تراخيص عمل شركات الاتصالات المتنقلة، العاملة في العراق، تودّ هيئة الاعلام […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هيئة الاعلام والاتصالات تصدر توضيحات بشأن تراخيص شركات الاتصال في العراق- النص الكامل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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