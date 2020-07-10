 هيئة الاعلام والاتصالات تصدر توضيحات بشأن تراخيص شركات الاتصال في العراق- النص الكامل

2020/07/10 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد –الزمان اعلنت هيئة الاعلام والإتصالات في العراق اليوم ، توضيحات تفصيلية بشأن قرار مجلس الوزراء الأخير في تمديد تراخيص عمل شركات الاتصال في العراق لثماني سنوات مقابل دفع 50% من الديون المترتبة بذمتها.وذكر بيان للهيئة انه “في ضوء الجدل الدائر هول تمديد تراخيص عمل شركات الاتصالات المتنقلة، العاملة في العراق، تودّ هيئة الاعلام […]

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