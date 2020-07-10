اعلامي: رئيس الوزراء هو المتهم الأول في تجديد عقود الهاتف النقال

2020/07/10 | 00:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الاعلامي والكاتب اياد السماوي، الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هو المتهم الأول في تجديد عقود الهاتف النقال.وقال السماوي في حديث لقناة “العهد” اليوم الجمعة، بان “تجديد شركات الهاتف النقال تعني تجديد لملفات الفساد” مستدركا “هناك شخصيات سياسية متورطة مع فساد شركات الهاتف النقال”.واضاف: “الحكومة والطبقة السياسية متورطة بصفقة تجديد رخصة الهاتف […]

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