2020/07/10 | 00:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصاص عشائري يستقر بجسم مواطن بصري والسبب (اشتباه) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 00:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصاص عشائري يستقر بجسم مواطن بصري والسبب (اشتباه)) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصاص عشائري يستقر بجسم مواطن بصري والسبب (اشتباه)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).