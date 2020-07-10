مبروك عليكم -الستاتيكو-.. وكفكم على الضيعة - جواد بولس

2020/07/10 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس مبروك عليكم " الستاتيكو"..



وكفكم على الضيعةطالعتنا المواقع الاخبارية قبل بضعة ايام بنصّ بيان صادر عمّن يسمّون "بطاركة ورؤساء الكنائس في مدينة القدس" حول عقارات باب الخليل، يعلنون في مستهله على انهم يقفون "متّحدين لحماية الوضع القائم "الستاتيكو" التاريخي المتعلق بالاماكن المقدسة وحقوق الكنائس المتعارف عليها دوليًا..



" وينظرون الى قضية عقارات باب الخليل في القدس" على انها تهديد حقيقي لتفاهمات ا ......





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