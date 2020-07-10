امانة مجلس الوزراء توضح التوصيات الخاصة بمشاريع المستشفيات

2020/07/10 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن مشاريع المستشفيات العامة.

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