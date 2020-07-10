اصدارات - طه رشيد

2020/07/10 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طه_رشيد عن دار الرواد المزدهرة ببغداد، صدر في السابع من تموز الجاري كتاب مسرحي للفنان الاعلامي طه رشيد : " مسرح / احذر ايها المتفرج!" من القطع المتوسط بواقع 110 صفحة وصمم الغلاف الفنان مهدي صالح.



يحتوي الكتاب عل نصين مسرحيين مشاكسين وهما " احذر ايها المتفرج " و " امرأة في تعاونية " كتبهما الكاتب في منتصف سبعينيات القرن الماضي، لصالح المسرح الريفي، وتركهما مع بقية اوراقه الشخصية في الوطن، بعد ان هاجر م ......





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