الترابط الجدلي بين تحقيق مصالح الجماهير ونجاح الحكّام - علي عرمش شوكت

2020/07/10 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت سجلت حركة المجتمعات المتطلعة الى التقدم، وعلى مدى التاريخ وعبر تطوراتها المفصلية، حدثت تغيرات واعدة وناهضة نحو تأسيس انظمة عادلة.



و مما لا شك فيه، انها نتاج صراع يحصل تحديداً عندما تعجزالطغم المتسلطة عن الاستجابة على التساؤلات التي تطرحها الحياة وبالتبعية تقتضيها مصالح الشعوب.



التي يترافق معها بالضرورة، بروز قوى اجتماعية مهضومة الحقوق، تنشد التحرروالعدالة الاجتماعية وكسر قيودها نحو تغيير واقعها ا ......





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