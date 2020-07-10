2020/07/10 | 01:25 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يطالب الحكومة بصرف رواتب موظفي وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يطالب الحكومة بصرف رواتب موظفي وزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).