العثور على حارس المنتخب الاولمبي ميتا داخل سيارته بظروف غامضة ببغداد

2020/07/10 | 01:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أفاد مصادر أمنية ورياضية، اليوم الجمعة، بالعثور على حارس المنتخب الاولمبي العراقي، ميتا داخل سيارته في ظروف غامضة في العاصمة بغداد.وأخبرت المصادر كلكامش برس، أن قوة من الشرطة عثرت على جثة حارس نادي الميناء السابق والمنتخب الاولمبي متوفيا داخل سيارته.وأضاف المصدر، أن الشرطة قامت بنقل جثة المتوفي الى الطب العدلي لمعرفة اسباب الوفاة الغامضة لحارس المنتخب الاولمبي العراقي.

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