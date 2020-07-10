البرازيل.. أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/07/10 | 01:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 42619 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية و1220 وفاة.

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