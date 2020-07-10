إصابة رئيسة بوليفيا بكورونا

2020/07/10 | 03:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة بوليفيا، جانيني آنييس، أنه ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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