2020/07/10 | 04:13 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على جثة حارس مرمى نادي الميناء السابق مخنوقا داخل سيارته في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 04:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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