التجارة بشقيها الداخلية والخارجية في ضوء برنامج الحزب الشيوعي السوداني المجاز من المؤتمر السادس للحزب . - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/07/10 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ترتبط التجارة عموما ارتباطا وثيقا بالحضارة حيث ظهرت مع تحضر الانسان وتوسع احتياجاته وعدم اقتصارها على المأكل والمشرب والمسكن , وتعتبر التجارة من الوسائل التي استخدمتها الشعوب لتلبية احتياجاتها المختلفة اذ لا يستطيع البلد توفير جميع احتياجاته من السوق الداخلي المحلي لذلك فإنه يحتاج الى تبادل السلع بينه وبين البلدان الاخرى .لقد شهدت التجارة في السودان في ظل الحكومات المتعاقبة تدهورا وفوضى ......





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