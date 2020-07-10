فيروس متلون بألف لون، ولا يصيب إلا المؤمنين به!! - مشعل يسار

2020/07/10 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار ========خلال فترة "الوباء الكوروني"، من منا لم يلاحظ أن هذا الفيروس نكِد وفي الوقت نفسه انتقائي في نكَده.



فإذا كنت صينيًا، فسوف تسقط في الشارع في أثناء إصابتك به.وإذا كنت بيلاروسياً أو سويديًا، فقد لا يلمسك على الإطلاق لأن مسؤوليها السياسيين يحترمون شعبهم ولا يؤمنون بخزعبلات بيل غيتس وأمثاله ولهم من العزة والكرامة ما يمكّنهم من أن يرفضوا الضغوط ومحاولات شراء ذممهم.



وإذا كنت إيطاليا ......





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