الفنون الشعبية بين الثورة وإحياء البطل الشعبي - زينب محمد عبد الرحيم

2020/07/10 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زينب_محمد_عبد_الرحيم باحثة في الفولكلور والثقافة الشعبيةتخصص الأدب الشعبي الفنون الشعبية بين الثورة وإحياء البطل الشعبي‘‘أول كلامى أصلّى ع النبى العربىنبى ما كان يكره إلا ريحة الخايْنينوَافْتَّح كِتابَ مصر واقرا القصة بالعربىوما جرى فيها فى يونيه فى يوم تلاتين. ****يا مصر مدّىْ الخُطى..



وحققى الفكرةإنتى ابتديتى الكتابة والفنون والدينلو شايفه بكرة أكيد ......





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