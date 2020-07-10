2020/07/10 | 08:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت تقارير صحفية لبنانية، الجمعة، أنّ هناك جدية في المفاوضات مع العراق على أكثر من صعيد، لافتةً إلى وجود مؤشرات إيجابية على مسارات أخرى أيضاً.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانيّة تقنينًا للتيار الكهربائي يشمل فصله لساعات طويلة، في ظلّ شحّ في مادّة المازوت والوقود بسبب استحواذهما بالعملة الصعبة.

وتخيّم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجّر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.

صحيفة "البناء" ذكرت أن رئيس الحكومة حسان دياب تبلغ من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قراراً رسمياً بمساعدة لبنان بتأمين الوقود والنفط وحاجيات أخرى وتفعيل التبادل التجاري والمنفعة بين البلدين على كافة المجالات.

وأضافت أن مساعي بعض الجهات السياسية في بيروت وبغداد لإجهاض الاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والعراقية باءت بالفشل.

وسبق أن أجرت الحكومة اللبناني مباحثات مع وفد وزاري عراقي لاستيراد البترول، وملفات اقتصادية أخرى.

وشملت المباحثات إعادة الشركات اللبنانية الّتي كانت تعمل في العراق في مجال ​الزراعة

وبحسب الاتفاق فأن العراق سيزود لبنان بالمحروقات مقابل المواد الغذائية والصناعات والطبابة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبلغ لبنان رسمياً بمساعدته لحل أزمة المحروقات وتفعيل التبادل التجاري) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبلغ لبنان رسمياً بمساعدته لحل أزمة المحروقات وتفعيل التبادل التجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).