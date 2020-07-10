روسيا تبدأ المرحلة النهائية من اختبارات لقاح مضاد لكورونا

2020/07/10 | 08:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا،

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