لماذا تثور الطبقات الشعبية؟ ولماذا لا تثور الطبقات الشعبية؟ - مهدي خالد

2020/07/10 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهدي_خالد يتحدث سلامة كيلة في كراسته الصادرة طبعتها الأولي 2007 بأن : " هذه المسافة بين السؤالين ربما تطرح مشكلة الوعي الذي يحكم الحركة السياسية ، والماركسية منها خاصة، كما يحكم المثقفين ".وعليه فقد تم طرح السؤال الأول حينما ثارت الجماهير، وطُرح السؤال الثاني حينما لم تثُر ، ورغم أهمية السؤالين وضرورتهما المنهجية، فإن المشكلة تتمثل في أن السؤال الأول طُرح بعد ثورة هذه الطبقات، ولم يطرح بشكله الإستشرافي ......





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