المرشدي: كتل واطراف سياسية تحول دون استيفاء الأموال التي بذمة شركات الاتصالات

2020/07/10 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد النائب عن تحالف عراقيون اسعد المرشدي، ان هناك أموال طائلة بذمة شركات الاتصالات لم يتم استيفائها من قبل الحكومة، لافتا الى ان هناك كتل سياسية واطراف تحول دون استيفاء تلك الديون.وقال المرشدي لـ /المعلومة/، ان “هناك أموال طائلة وديون بذمة شركات الاتصالات العاملة في العراق، في وقت تقدم فيه تلك الشركات […]

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