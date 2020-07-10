مطالبات برلمانية باخراج القوات الامريكية من العراق

2020/07/10 | 09:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد البرلماني العراقي سالم الطفيلي أن قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأميركية هو ملزم لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وغيره لانه صدر من أع...

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