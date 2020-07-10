اقليم كوردستان يسجل 12 وفاة و298 اصابة جديدة بكورونا

2020/07/10 | 09:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اعداد الاصابات في اقليم كوردستان مؤخرا بشكل ملحوظ

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