2020/07/10 | 09:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع اسعار النفط مع تجدد القلق حيال الطلب الأمريكي بفعل تنامي إصابات كورونا

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