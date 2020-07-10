2020/07/10 | 09:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: الكورد جزء لا يتجزأ من السوريين ونؤيد حوارهم مع دمشق) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو: الكورد جزء لا يتجزأ من السوريين ونؤيد حوارهم مع دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).