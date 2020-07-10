المالية النيابية: العمل بنظام الرقم الوظيفي سيقضي على فساد ازدواج الرواتب

2020/07/10 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي، الجمعة، ان العمل بنظام الرقم الوظيفي يلزم جميع الوزارات بأخذ بصمات كل موظفيها وإصدار بطاقة ذات رقم ثابت وتاتي هذه الخطوة من اجل القضاء على موضوع ازدواج الرواتب وغلق اهم ابواب الفساد التي اوصلت البلد الى حافة الهاوية واستنزفت كل الاموال بغير وجه حق.وقال الدراجي في بيان […]

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