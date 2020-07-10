طواطم الأستاذ عبد الحسين سلمان / 1-10 - حسين علوان حسين

2020/07/10 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين أولاً / المقدمةبتاريخ 2020 / 6 / 18 ، و في العدد : 6596 من "الحوار المتمدن" الأغر ، نشر الأخ العزيز و الأستاذ الفاضل السيد عبد الحسين سلمان المحترم مقاله الموسوم " مفهوم ماركس للريع " و الذي تنص زبدته على أن " الاقتصاد الريعي في العراق لا ينتج فائض قيمة لأنه أولاً : لا يوجد وقت / زمن / عمل ضروري ..



وثانياَ : لا يوجد عمل زائد غير مدفوع الاجر" .و لقد استغربت من هذه الأطروحة الفجة التي تتقاطع ......





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