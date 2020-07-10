الطقس.. ارتفاع لدرجات الحرارة بمستويات قياسية متأثرة بالمنخفض الحراري العربي

2020/07/10 | 09:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزداد تأثر طقس العراق، الجمعة، بالمنخفض الحراري العربي وترتفع معه درجات الحرارة بشكل كبير لتسجل مستويات قياسية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة في بعض المناطق. وذكر المتنبئ الجوي محمد الكبيسي في بيان، أن “تأثير المنخفض الحراري العربي يزداد وترتفع معه درجات الحرارة بشكل كبير لتسجل مستويات قياسية بحدود 51 درجة مئوية جنوباً و 46 شمالاً […]

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