صلاح على اعتاب انجاز تاريخي غير مسبوق مع ليفربول

2020/07/10 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنعش المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، حظوظه في الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفين في اللقاء الذي تغلب فيه فريقه على برايتون (3-1)، لحساب الأسبوع الـ34 من المسابقة.ورفع صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 19 هدفا، ليقفز إلى المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي المسابقة، بفارق ثلاثة أهداف عن […]

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