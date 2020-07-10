تجدد الانفجارات غربي ايران دون معرفة حجم الخسائر

2020/07/10 | 09:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت انفجارات قوية غرب طهران، في وقت متأخر من ليل الخميس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية وناشطون.وأكدت هيئة الإذاعة الإيرانية سماع دوي انفجار في غرب طهران، لكنها لم تقدم أي معلومات إضافية عن سبب الانفجار، ولم تذكر إن كان هناك ضحايا.من جانبها، ذكرت وكالة ”مهر“ للأنباء المحلية، أن دوي انفجار سُمع في […]

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