الصحة العالمية تعترف بـ”تحول خطير” وتعدل دليلها الإرشادي عن فيروس كورونا وطرق انتقاله

2020/07/10 | 09:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت منظمة الصحة العالمية قواعد إرشادية جديدة، قائلة إنها لا تستبعد إمكانية انتقال فيروس كورونا من خلال جزيئات الهواء في الأماكن المغلقة، بما في ذلك في الصالات الرياضية والمطاعم.وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، الدليل الجديد لها في بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الفيروس قد يكون قادرًا على الانتشار من […]

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