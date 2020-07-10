ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بالطاعون الدبلي؟

2020/07/10 | 09:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن الأجيال الحالية لم تعاصر فترات انتشار الطاعون الدبلي في العصور السابقة، إلا أنه لا يعد مرضًا غامضَا بالنسبة للبشر، فبخلاف عدوى فيروس كورونا المستجد التي مازالت الاكتشافات الخاصة بتداعياتها وطرق انتقالها مستمرة، يعرف العلماء كل ما يخص المرض المسمى بالـ”موت الأسود”.إليك طرق انتقال الطاعون الدبلي بين الأشخاص، ومدى خطورته، وكيفية […]

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