سعد لمجرد يطرح عمله المصري الأول يوم الأحد

2020/07/10 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفنان المغربي المتواجد في فرنسا سعد لمجرد، أن عمله الجديد، سيصدر يوم الأحد المقبل، بعدما أجل طرحه، بسبب وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي.وأجل الفنان المغربي، سعد لمجرد، إصدار جديده الفني، الذي كان مرتقبا، عشية الأحد الماضي، قبل أن تعلن وفاة الجداوي، صباح اليوم نفسه، متأثرة بمضاعفات كورونا.ويطرح لمجرد أول عمل مصري في […]

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