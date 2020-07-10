وزارة التعليم تصدر بياناً بشأن طلبة “الإجازات الدراسية” بصورة الكترونية

2020/07/10 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، السماح لطلبة الإجازات الدراسية المباشرة بالدراسة الأكاديمية بصورة إلكترونية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي، في بيان، أن “هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبنت قرارا بالسماح لطلبة الإجازات الدراسية المباشرة بالدراسة الأكاديمية خارج العراق إلكترونيا بسبب ظرف الجائحة العالمية”. وأضاف أن “القرار يتضمن إلزاما […]

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