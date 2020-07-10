“كورونا” ستكلّف بنوك العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار

2020/07/10 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت “ستاندرد أند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية، أن أزمة فيروس كورونا ستكلّف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض بنهاية العام القادم. وتوقعت “ستاندرد أند بورز غلوبال” أن تبلغ خسائر القروض في العام الحالي 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019. ورجحت أن يكون حوالي 60 في المئة […]

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