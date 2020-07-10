لا دولة مدنية بجانب المليشيات والحشد الشعبي - مازن الحسوني

2020/07/10 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني *الدولة المدنية كنظام سياسي لأدارة شؤون أي بلد تعني بما تعنيه – دولة ينظمها القانون في أدارة الحياة السياسية والأقتصادية والأجتماعية .تعتمد المساواة للجميع في كل الحقوق والواجبات بغض النظر عن كل الخصوصيات (الدينية والمذهبية والقومية ) وتحترم الأنسان سواء الرجل أو المرأة وتعتمد الديمقراطية كمبدأ للحياة السياسية في البلد.-السؤال الأن هل تفكر المليشيات رغم كل فروقاتها الدينية والمذهبية والقومية ب ......





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