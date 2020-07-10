“نادين نجيم” الأجمل عربياً وانجلينا جولي عالمياً

2020/07/10 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدّثت طبيبة التجميل سهيلة عبدو، وهي عضو مشارك وراعي لمؤتمر kolkhida في جورجيا، عن جمال الممثلة نادين نسيب نجيم في مؤتمر في البلد المذكور حيث نُشرت صورة نجيم إلى جانب الممثلة العالمية أنجلينا جولي.وعلّقت: “بما اني عضو مُشارك وعضو راعي لمؤتمر kolkhida العالمي في جورجيا لدكاترة الجلدية والتجميل في العالم واليوم بما أنني دكتورة […]

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