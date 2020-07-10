تراجع الإعلانات وكورونا يضعان mbc في ورطة

2020/07/10 | 09:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع تراجع سوق الإعلانات في شبكة «أم بي سي» السعودية لوضع قائمة كبيرة بأسماء موظفين لديها وفي مكاتبها لصرفهم، تنفيسا عن أزمة مالية تمر بها.وينشغل مارك أنطوان داليوين، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في الكواليس بوضع لائحة بمن سيتم الاستغناء عنهم.ولا يزال قرار الصرف لم يكشف الأسماء، ومتى سيتم الإعلان عنه.وتعاني الشبكة […]

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