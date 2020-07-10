2020/07/10 | 09:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ضربت انفجارات قوية غرب طهران، في وقت متأخر من ليل الخميس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية وناشطون.وأكدت هيئة الإذاعة الإيرانية سماع دوي انفجار في غرب طهران، لكنها لم تقدم أي معلومات إضافية عن سبب الانفجار، ولم تذكر إن كان هناك ضحايا.من جانبها، ذكرت وكالة ”مهر“ للأنباء المحلية، أن دوي انفجار سُمع في منطقتي ”قدس“ و ”شهريار“ غرب طهران.وقال تلفزيون ”من وتو“ الإيراني، عبر حسابه في ”تويتر“، إن الحديث يدور عن عدة انفجارات، مشيرًا إلى أن أحدها ”كان مدويًا للغاية“.وأضاف التلفزيون المعارض، أن الانفجارات ”قد تكون مرتبطة بثكنات عسكرية قريبة“، مشيرًا إلى انقطاع التيار الكهربائي في غرب طهران.ويتداول ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل، أنباء عن أن انفجارًا وقع في أحد مستودعات فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.ونقلت صحفية إيرانية في حسابها على ”تويتر“، عن مصادر محلية، أن ”قاعدة الإمام حسن مجتبى، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد استهدفت“، فيما قال صحفي آخر، إن صوت الانفجار ”جاء من قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني“.وشهدت البلاد عدة انفجارات حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية خلال الفترة الماضية.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، الثلاثاء الماضي، بأن شخصين قُتلا في انفجار بمصنع جنوبي طهران.ويوم الخميس الماضي، اندلع حريق في مبنى بمنشأة نطنز الإيرانية، وهي محور برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد، وأقرت السلطات بأن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة.وفي الأسبوع الماضي أيضًا، قُتل 19 شخصًا في انفجار بمنشأة طبية شمالي طهران، قال مسؤول، إنه نتج عن تسرب للغاز.وفي 26 يونيو/ حزيران، وقع انفجار شرقي طهران بالقرب من قاعدة ”بارشين“ العسكرية، وقالت السلطات، إن سبب الانفجار تسرب من منشأة للغاز في منطقة خارج القاعدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجارات قوية غربي طهران في حدث رابع من نوعه خلال أيام) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجارات قوية غربي طهران في حدث رابع من نوعه خلال أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).