بعد هجوم من كل الجبهات،، 6 نقاط من هيئة الإتصالات بشأن خدمة 4G

2020/07/10 | 09:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدرت هيئة الإعلام والإتصالات بياناً مطولاً ردت فيه على “الضجة” التي أثارها نواب وسياسيون بعد إعلان الهيئة عزمها إبرام اتفاق مع شركات الهاتف النقال لتشغيل خدمة انترنت الجيل الرابع، حيث حذر سياسيون من أن الاتفاق يحوي نقاطاً وصفوها بالـ”مجحفة”.واستعرضت الهيئة في بيان مفصّل قائمة من النقاط التي ناقشت جميع النقاط المثارة، […]

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