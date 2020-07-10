رسالة مؤثرة من حفيدة الجداوي

2020/07/10 | 09:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت روضة هندي، حفيدة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، رسالة مؤثرة إلى جدتها التي توفيت مؤخرا بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد.وأعربت الحفيدة الوحيدة للفنانة الراحلة، عبر رسالة افتراضية في موقع فيسبوك، عن اشتياقها لجدتها، مشيرة إلى أحداث طريفة كانت تقع بينهما، كأن تساعد هندي جدتها في حفظ النصوص، أو المشاركة في لعبة ورق.[…]

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