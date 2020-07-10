التعليم تقرر السماح لطلبة الإجازات بالمباشرة في الدراسة الأكاديمية إلكترونيا

2020/07/10 | 09:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، السماح لطلبة الإجازات الدراسية بالمباشرة في الدراسة الأكاديمية بصورة إلكترونية.

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