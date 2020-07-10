دعوى لمنع “داعية مصري” من الظهور إعلاميا

2020/07/10 | 09:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم المحامي المصري ” سمير صبري ” بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بمنع ظهور الداعية ” مبروك عطية ” إعلاميا .وقال سمير صبري في دعوته أن الدعاة هم من يوجهون الناس إلى صحيح الدين والمرجع الذي يعود إليه الناس في أمور دينهم وحياتهم ولابد أن يكونوا على قدر من العلم […]

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