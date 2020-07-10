خبير اقتصادي: منافذ الإقليم تسببت بخسارة الاف الاطنان من الخضروات المحلية

2020/07/10 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان المنافذ الحدودية في الإقليم تسببت بخسارة الاف الاطنان من الخضروات والفواكه المنتجة محليا، لافتا الى ان الموسم المقبل سيشهد عزوف معظم المزارعين عن الإنتاج تلافيا للخسارة.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لم تضع معالجات او سيطرة على المنافذ الحدودية في أقليم كردستان، حيث دخلت من خلالها […]

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