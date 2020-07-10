مصرف الرافدين يحذر من جهات تزعم شمول موظفي الدولة بالسلف

2020/07/10 | 10:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مصرف الرافدين من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم شمول موظفي دوائر الدولة بالسلف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي والأشخاص يدعون بانهم لديهم الاستعداد الكامل لشمول الموظفين الموطنة رواتبهم بالسلف وبالتعاون مع المصرف”.واشار الى ان “تلك الصفحات وهمية وغير قانونية وقد حذر المصرف […]

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