2020/07/10 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ثلاث محافظات تسجل نصف درجة الغليان ومحافظة تتجاوز الـ 51.. حالة الطقس في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ثلاث محافظات تسجل نصف درجة الغليان ومحافظة تتجاوز الـ 51.. حالة الطقس في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).