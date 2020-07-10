التعليم تقرر السماح لطلبة الإجازات المباشرة بالدراسة الأكاديمية إلكترونيا وتضع شرطاً

2020/07/10 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، السماح لطلبة الإجازات الدراسية المباشرة بالدراسة الأكاديمية بصورة إلكترونية، فيما وضعت شرطاً مقابل ذلك.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبنت قرارا بالسماح لطلبة الإجازات الدراسية المباشرة بالدراسة الأكاديمية خارج العراق إلكترونيا، بسبب ظرف الجائحة العالمية".





وأضاف، أن "القرار يتضمن إلزاما بالانفكاك من الوظيفة حاليا لعدم جواز جمعها مع الدراسة والالتحاق بصورة فعلية بالدراسة الأكاديمية عند زوال خطر الجائحة".

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