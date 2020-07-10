روسيا تبدأ بالتجارب السريرية الأخيرة للقاح ضد كورونا

2020/07/10 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بدء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، التي يديرها مركز "غماليا" للبحوث بالتعاون مع زارة الدفاع في الاتحاد الروسي.

وبدأت الاختبارات في 18 حزيران، حيث تم إعطاء تسعة مشاركين في التجربة أحد مكونات اللقاح ، و9 آخرين - الثانية.



في وقت لاحق في 23 حزيران، تم إعطاء اللقاح إلى 20 متطوعا آخرين، وستتلقى هذه المجموعة الدواء في نسخة معززة - سيتم إعطاؤهم لاحقا المكون الثاني من اللقاح، بحسب وسائل إعلام روسية.

وأشار تقرير الوزارة إلى إن "وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع مركز البحوث الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لجمعية (إن إف غمالي)، قد بدأت المرحلة الأخيرة من إجراء التجارب السريرية على لقاح الفيروس التاجي".

"وأوضحت، أن "يوم الاثنين 13 يوليو، سيتم تقديم المجموعة الثانية من المتطوعين الذين يدرسون فعالية اللقاح ومصلحتهم للمكون الثاني من لقاح الفيروس، ويتيح لك جدول التطعيم المعزز للمجموعة الثانية من المتطوعين تقوية جهاز المناعة وتوفير زيادة في مدته".

ووفقًا للوزارة ، فإن البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الدراسة "تشير إلى تكون لدى المتطوعين من المجموعتين الأولى والثانية للاستجابة المناعية من كوفيد 19".

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واكد الكعبي في بيان، ان &quo

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