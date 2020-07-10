الكهرباء: التجاوز على الشبكات تسبب بضعف الطاقة وقلة ساعات التجهيز

2020/07/10 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف المتحدث باسم الكهرباء، احمد موسى، عن اسباب ضعف الطاقة وقلة ساعات التجهيز.

وقال موسى في تصريح متلفز، إن "هناك تجاوزا على شبكة الكهرباء تسببت بضعف الطاقة وقلة ساعات التجهيز".

واضاف أن "موظفي الوزارة يتعرضون للضرب والاهانة عندما يقومون بجني الاموال من قبل المواطنين"، لافتا إلى أن "الكهرباء لن تتحسن من دون ان يقدم المواطن مساعدة لتطوير الشبكة".

وبين أن "الوزارة لن تستطيع تخفيف الضغط الحاصل على منظومة الكهرباء ورفع الشبكات المتجاوزة وتوفير مزيد من المحولات من دون أن يدفع المواطن الجباية الخاصة بالكهرباء".

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بغداد اليوم- بغداد

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