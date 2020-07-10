روسيا تبدأ المرحلة النهائية من اختبارات لقاح كورونا،، والإصابات الامريكية اليومية فوق 55 ألفاً

2020/07/10 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تواصل الولايات المتحدة تسجيل مستويات قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع بقاء الحصيلة اليومية للمصابين فوق 55 ألفا لليوم الثالث على التوالي، بعد ان سجلت حتى فجر الجمعة 56.3 الف اصابة جديدة.وسجلت ولايات ألاباما ومونتانا وويسكونسين أعدادا قياسية للمصابين، يوم الخميس، ويزداد عدد الإصابات في 41 ولاية، في إحصاءات الأسبوعين الآخرين […]

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