بومبيو يرد على كالامارد بشأن الغارة الجوية التي قتلت سليماني

2020/07/10 | 10:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة رفضت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، الانتقادات التي وجهتها إليها مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، بشان اغتيال واشنطن لسليماني.ووصف بومبيو النتائج التي خرجت بها الأمم المتحدة بأنها خاطئة، مشددا على أن بلاده كانت شفافة بشأن الإطار القانوني الدولي للضربة التي وجهتها لسليماني.وشدد رئيس الدبلوماسية الأمريكية على أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الدفاع عن دبلوماسييها وعسكرييها وجميع الأمريكيين.ورأى بومبيو أن الغارة الجوية على الموكب الذي كان به الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أصبحت "عامل ردع" على خلفية تهديد إيران للمصالح الوطنية الأمريكية.وكانت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، قد وصفت الغارة الأمريكية التي قتل فيها الجنرال الإيراني سليماني، بأنها "انتهاك للقانون الدولي".وقالت كالامارد إن الولايات المتحدة باستهدافها سليماني خرقت ميثاق الأمم المتحدة، لافتة في تقرير بهذا الخصوص إلى أن الجانب الأمريكي لم يقدم أي دليل على أن الجنرال سليماني كان يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة.

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